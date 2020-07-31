The Hockey News — о Бобровском: у «Флориды» очень дорогая проблема с вратарями

Обозреватель издания The Hockey News Райан Кеннеди поделился мнением о вратарской ситуации во «Флориде Пантерз».

«С точки зрения ожиданий от выступления в плей-офф «Флорида» не могла сделать ничего более плохого, чем получить 0:5 от «Тампы» в контрольном матче. Единственным утешением для «Пантерз» является отсутствие турнирного значения в этой встрече. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский заявил, что «Флориде» нужно подняться на два уровня, чтобы добиться успеха в плей-офф. Но в первую очередь эти слова относятся к самому Бобровскому.

В прошлое межсезонье Сергей подписал многомиллионную сделку в качестве свободного агента, но в минувшем регулярке он стал одним из худших вратарей во всей лиге. Его игра стала большой проблемой для «Флориды», так как контракт Бобровского занимает слишком места под потолком зарплат. Это ужасная сделка для клуба.

У «Флориды» очень дорогая проблема с вратарями, потому что за Бобровским нет сменщика. 26-летний голкипер АХЛ Крис Дриджер не станет панацеей для «Флориды» в плей-офф, если Сергей провалится», — полагает Кеннеди.