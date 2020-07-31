«Сибирь» презентовала форму, в которой проведёт предсезонные матчи
«Сибирь» в официальном «твиттере» презентовала форму, в которой проведёт предсезонные матчи в ходе подготовки к старту 13-го сезона КХЛ. Форму представили защитник Андрей Ермаков и нападающий Александр Шаров.
Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Сибири».
19 июля голкипер Харри Сятери, защитник Юрки Йокипакка, а также форварды Юусо Пуустинен и Микаэль Руохомаа прибыли в город. Вместе с игроками приехал и тренер вратарей Яри Каарела, перешедший в команду из «Сочи».
Расписание контрольных матчей «Сибири» в это межсезонье.
Ранее пресс-служба угольной компании «Сибантрацит» сообщила, что предприятие сохранит финансирование «Сибири» в полном объёме в новом сезоне.
Финансирование «Сибири» в новом сезоне сохранится в полном объёме
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