«Сибирь» презентовала форму, в которой проведёт предсезонные матчи

«Сибирь» в официальном «твиттере» презентовала форму, в которой проведёт предсезонные матчи в ходе подготовки к старту 13-го сезона КХЛ. Форму представили защитник Андрей Ермаков и нападающий Александр Шаров.

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Сибири».

19 июля голкипер Харри Сятери, защитник Юрки Йокипакка, а также форварды Юусо Пуустинен и Микаэль Руохомаа прибыли в город. Вместе с игроками приехал и тренер вратарей Яри Каарела, перешедший в команду из «Сочи».

Расписание контрольных матчей «Сибири» в это межсезонье.

Ранее пресс-служба угольной компании «Сибантрацит» сообщила, что предприятие сохранит финансирование «Сибири» в полном объёме в новом сезоне.