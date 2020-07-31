Доус прибудет в «Ак Барс» не раньше 5 августа. Он полетит из Канады рейсом с пересадкой

Появились подробности, почему нападающий Найджел Доус по-прежнему не присоединился к «Ак Барсу». Как сообщает «Спорт Бизнес Online», Доус сейчас находится в Виннипеге. У игрока проблемы с документами, которые он может решить только сам.



Казанский клуб выслал форварду тренировочный план с упражнениями на каждый день. С хоккеистом регулярно на связи тренер по физической подготовке «Ак Барса» Нормундс Силиньш.



Отмечается, что Доус полетит в Россию обычным международным рейсом с пересадкой: сначала из Канады в Стамбул или Германию, а уже оттуда в Казань. Планируется, что нападающий прибудет в Казань не раньше 5 августа.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Доус записал на свой счёт 50 (20+30) очков при показателе полезности «-5» и 13 минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 18 минут 14 секунд за матч. В розыгрыше Кубка Гагарина на счету Доуса одна результативная передача при показателе полезности «-2».