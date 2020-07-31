Найт — о перелёте в Россию: не могу сказать, что я опасался. Неизвестность настораживала

Нападающий «Авангарда» Корбан Найт прокомментировал перелёт в Россию в условиях коронавируса.
«Не могу сказать, что я опасался. Неизвестность немного настораживала, но я относительно молод и здоров, поэтому меня не так сильно пугает возможность заразиться. Здесь мы находимся под постоянным наблюдением медицинского персонала, поэтому чувствую себя в безопасности. Клуб на высшем уровне организовал наш перелёт в Россию, о нас здорово позаботились. Летели чартерным рейсом из Франкфурта, полет прошёл очень легко.
Я пока не обзавёлся семьёй, поэтому мне не пришлось оставлять жену и детей, а самому уехать. У многих ребят дома семьи. Лично для меня нет проблемы в том, чтобы приехать, даже наоборот – приятно снова вернуться к любимому делу. Но я вижу, как переживают другие иностранные игроки из-за того, что им нужно уезжать от семьи и находиться далеко от них», — цитирует Найта пресс-служба омского клуба.
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