Экс-форвард «Барыса» Брэндон Боченски рассказал о деятельности на посту мэра Гранд-Форкса

Бывший нападающий «Барыса» Брэндон Боченски рассказал о своей деятельности на посту мэра Гранд-Форкса.

«Никогда не мыслил себя в политике. Но представители бизнеса и просто обычные люди, живущие в Гранд-Форксе, хотели видеть меня своим лидером. У меня уже был подобный опыт, когда играл в хоккей в Казахстане. Для меня как новичка на политической сцене наступает непростое время для принятия важных и ответственных решений.



Сейчас мы занимаемся обеспечением медицинских учреждений системами тестирования. В нашем городе есть большой университет, который может покрыть примерно 20% потребностей. Наши усилия сосредоточены на том, чтобы результаты тестов были готовы уже через 24 часа. Таким образом, можем своевременно обнаружить и изолировать заражённых людей», — цитирует Боченски «Шайба.kz».