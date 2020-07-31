Экс-форвард «Барыса» Брэндон Боченски рассказал о деятельности на посту мэра Гранд-Форкса

Бывший нападающий «Барыса» Брэндон Боченски рассказал о своей деятельности на посту мэра Гранд-Форкса.
«Никогда не мыслил себя в политике. Но представители бизнеса и просто обычные люди, живущие в Гранд-Форксе, хотели видеть меня своим лидером. У меня уже был подобный опыт, когда играл в хоккей в Казахстане. Для меня как новичка на политической сцене наступает непростое время для принятия важных и ответственных решений.
Сейчас мы занимаемся обеспечением медицинских учреждений системами тестирования. В нашем городе есть большой университет, который может покрыть примерно 20% потребностей. Наши усилия сосредоточены на том, чтобы результаты тестов были готовы уже через 24 часа. Таким образом, можем своевременно обнаружить и изолировать заражённых людей», — цитирует Боченски «Шайба.kz».
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