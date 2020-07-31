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Эвандер Кейн: НХЛ не поддерживает чернокожих игроков и валит всё в одну кучу с ЛГБТ

Эвандер Кейн: НХЛ не поддерживает чернокожих игроков и валит всё в одну кучу с ЛГБТ
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн раскритиковал отношение НХЛ к вопросу расовой дискриминации.

Ранее стало известно, что Кейн и бывший игрок «Калгари» Аким Алиу возглавили альянс хоккеистов по борьбе с расизмом. По словам хоккеиста, пока новой организации не удалось достичь взаимопонимания с лигой. Членов альянса не устраивает, что при возобновлении сезона НХЛ планирует включить мероприятия против расизма в общую кампанию #WeSkateFor, затрагивающую различные сообщества, включая врачей, борющихся с коронавирусом, и представителей ЛГБТ.

«НХЛ может развесить лозунг Black Lives Matter по всей арене или выкрикивать его с горы. То, что они говорят и делают, не затрагивает меня и других членов альянса, потому что лига не прикладывает усилий, чтобы поддержать своих чернокожих игроков. Мы поддерживаем и всегда поддерживали акции, посвящённые другим проблемам. Но должна быть кампания НХЛ, посвящённая нашей проблеме.

Лига же хочет свалить все эти отдельные вопросы в одну кучу. Врачи и медсёстры, ЛГБТ, права женщин – всё вместе. Тогда как мы стремимся высказаться о расизме. Их подход не соответствует нашей цели и тому, о чём мы говорим. Меня разочаровывает отсутствие интереса к проблеме системного расизма в нашем спорте», – цитирует Кейна TSN.

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