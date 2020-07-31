Кожевников: давайте ещё пригласим в КХЛ команды из Эфиопии, Бразилии, Буркина-Фасо

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал высказывание президента КХЛ Алексея Морозова о том, что в лиге могут появиться клубы из Венгрии, Кореи и Объединённых Арабских Эмиратов.

«Для меня было удивительно прочитать подобное. Давайте ещё пригласим команды из Эфиопии, Бразилии, Буркина-Фасо… О каких клубах из Венгрии, Кореи и Эмиратов вообще ведётся речь? В 2008 году создали крутой бренд под названием «Континентальная хоккейная лига». Что сейчас хотят сделать – не пойму. Над нами уже все смеются. Если раньше мы старались равняться на НХЛ и кто-то даже говорил, что если КХЛ будет стремительно развиваться, то быстро догонит НХЛ, то сейчас об этом и речи нет.

В лиге обсуждают появление команд из стран, где хоккей никогда не был на ведущих ролях. Мы все знаем, как бразильцы играют в футбол, пляжный футбол. Давайте их позовём в КХЛ, посмотрим, что они собой представляют в хоккее. Нужно думать о развитии хоккея в регионах. Пока с карты КХЛ с каждым годом всё больше исчезает российских клубов – «Югра», «Лада», новокузнецкий «Металлург», «Адмирал», — сказал Кожевников «Чемпионату».