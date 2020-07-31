«Сибирь» крупно проиграла «Амуру» в первом матче предсезонки КХЛ

«Сибирь» крупно проиграла хабаровскому «Амуру» в первом матче предсезонной подготовки КХЛ. Матч состоялся в Новосибирске и завершился со счётом 0:3 (0:0, 0:0, 0:3). Все шайбы были забиты в третьем периоде, отличились Павел Турбин, Александр Горшков и Денис Голубев.

Завтра, 1 августа, клубы снова проведут матч между собой. Начало встречи ─ в 12:00 мск. Ранее «Сибирь» решила отказаться от сбора в финском городе Валкеакоски, где команда планировала быть со 2 по 15 августа, и провести четыре-пять контрольных матчей.

Вместо зарубежного сбора «Сибирь» будет тренироваться в Новосибирске и примет участие в магнитогорском турнире памяти Ромазана с 10 по 14 августа. Помимо «Сибири» и «Металлурга» в турнире участвуют «Автомобилист», «Куньлунь» и «Амур».