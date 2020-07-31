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«Сибирь» крупно проиграла «Амуру» в первом матче предсезонки КХЛ

«Сибирь» крупно проиграла «Амуру» в первом матче предсезонки КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

«Сибирь» крупно проиграла хабаровскому «Амуру» в первом матче предсезонной подготовки КХЛ. Матч состоялся в Новосибирске и завершился со счётом 0:3 (0:0, 0:0, 0:3). Все шайбы были забиты в третьем периоде, отличились Павел Турбин, Александр Горшков и Денис Голубев.

Завтра, 1 августа, клубы снова проведут матч между собой. Начало встречи ─ в 12:00 мск. Ранее «Сибирь» решила отказаться от сбора в финском городе Валкеакоски, где команда планировала быть со 2 по 15 августа, и провести четыре-пять контрольных матчей.

Вместо зарубежного сбора «Сибирь» будет тренироваться в Новосибирске и примет участие в магнитогорском турнире памяти Ромазана с 10 по 14 августа. Помимо «Сибири» и «Металлурга» в турнире участвуют «Автомобилист», «Куньлунь» и «Амур».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
31 июля 2020, пятница. 15:00 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
0 : 3
Амур
Хабаровск
0:1 Турбин (Полунин) – 41:36' (5x4)   0:2 Горшков (Голубев) – 44:42' (5x3)   0:3 Голубев (Горшков) – 48:15' (5x5)
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