Форвард «Калгари»: Хеллебайк – хороший вратарь. Нам надо играть проще, закрывать ему обзор

Нападающий «Калгари Флэймз» Эндрю Манджапане поделился ожиданиями от возобновления сезона. В квалификационном раунде «Калгари» сыграет с «Виннипег Джетс».

«Я стараюсь не допускать разговоров о фаворите или аутсайдере. Мы не играли в течение трёх месяцев. После такого простоя может случиться что угодно. Всё возможно. Надо думать о себе, показать всё, на что мы способны. Тогда всё будет хорошо.

Коннор Хеллебайк – очень хороший вратарь. Я наблюдал за ним. Ему надо бросать, если есть возможность. Надо играть проще, закрывать ему обзор, и тогда всё будет нормально», – приводит слова Манджапане пресс-служба НХЛ.

Регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».