Заварухин: будем смотреть Санникова в разных сочетаниях

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвёл итоги контрольной игры с «Амуром» (0:3).

«Наверное, ещё рано говорить о физическом состоянии команды. Идут двухразовые тренировки. Это первая игра для нас, мы не проводили двухсторонних игр между собой. Больше внимания уделяли физическому компоненту. Удаления, которые пошли во втором периоде, — это следствие большого желания играть в хоккей. Его долго не было.

Дебют молодого Никиты Бледнова? Это молодой парень, которому 16 лет. Для него это аванс. Посмотрим, что будет дальше. Взяли его вместо травмированного Дмитрия Овчинникова. Когда ждать прибытия в Новосибирск Эрика О’Делла? Наверное, скоро. Наши легионеры — профессионалы. Они занимались у себя на родине и приехали в хорошем состоянии. Понятно, что сейчас мы не ставим максимальных задач, чтобы они были в форме к завтрашней игре.

В каком звене видим Степана Санникова? Будем смотреть его в разных сочетаниях. Знаю, что раньше он в «Сибири» был работягой, играл в третьем звене. Надеемся, что он подойдёт нам и будет выглядеть здорово. Пока не могу сказать, сыграет ли он завтра», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.