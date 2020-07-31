Ласьков: cделали потолок зарплат в 900 млн – так ведь никто вроде не умер

Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал введение жёсткого потолка зарплат со следующего сезона КХЛ.

«Это правильное решение. Многие команды урегулировали свой состав. Проще, конечно, убрать игроков из потолка и «кормить» их деньгами. А теперь все в равных условиях. Сейчас видим, что некоторые неплохие игроки остались невостребованными. Мы долго вели переговоры с одним игроком, агент стоял на своей цифре. Время стало поджимать, и, я считаю, мы нашли ему достойную замену. Это позволяет уравнять шансы клубов.

Сделали потолок зарплат в 900 млн – так ведь никто вроде не умер. Все уложились. И составы команд не ослабли, многие даже усилились. Стало ли тяжелее вести переговоры? Есть агенты и игроки, которые прекрасно поняли ситуацию, скорректировали свои требования и сразу же подписали контракты со снижением зарплат. А некоторые другие агенты стояли на своём. Ну ребят, надо понимать экономическую ситуацию во всей стране. Никто не может жить прежней жизнью. Те, кто стоял на своём, оказались за бортом КХЛ», ─ приводит слова Ласькова Allhockey.Ru.