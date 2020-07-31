На сайте КХЛ произошёл сбой, из-за которого в профайлах хоккеистов появилась дата смерти
Сегодня, 31 июля, на официальном сайте КХЛ произошла техническая ошибка, из-за которой в профайлах некоторых хоккеистов появилась дата смерти ─ 1 января 2001 года. В данный момент сбой исправлен, лига принесла извинения.
«В межсезонье продолжаются работы по модернизации официального сайта Континентальной хоккейной лиги. Мы приносим извинения за технический сбой на сайте khl.ru, из-за которого в профайлах игроков отобразилась недостоверная информация. В настоящее время доступ к сайту восстановлен в полном объёме», ─ указано в сообщении на официальном сайте лиги.
Напомним, начало регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги запланировано на 2 сентября.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».
Венгрия выразила желание провести матч КХЛ
- 31 июля 2020
-
19:00
-
18:44
-
18:15
-
18:01
-
17:45
-
17:35
-
16:35
-
16:12
-
16:00
-
15:45
-
15:13
-
15:00
-
14:18
-
14:10
-
13:43
-
13:35
-
13:00
-
12:31
-
12:05
-
11:38
-
11:16
-
11:00
-
10:35
-
10:16
-
09:56
-
09:35
-
09:11
-
09:00
-
07:45
-
05:12
-
02:06
-
01:04
-
00:54
-
00:30
-
00:05
Партнерский контент