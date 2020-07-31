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На сайте КХЛ произошёл сбой, из-за которого в профайлах хоккеистов появилась дата смерти

На сайте КХЛ произошёл сбой, из-за которого в профайлах хоккеистов появилась дата смерти
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 31 июля, на официальном сайте КХЛ произошла техническая ошибка, из-за которой в профайлах некоторых хоккеистов появилась дата смерти ─ 1 января 2001 года. В данный момент сбой исправлен, лига принесла извинения.

«В межсезонье продолжаются работы по модернизации официального сайта Континентальной хоккейной лиги. Мы приносим извинения за технический сбой на сайте khl.ru, из-за которого в профайлах игроков отобразилась недостоверная информация. В настоящее время доступ к сайту восстановлен в полном объёме», ─ указано в сообщении на официальном сайте лиги.

Напомним, начало регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги запланировано на 2 сентября.

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