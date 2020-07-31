Дубль Матвея Гуськова помог Олимпийской сборной России U20 обыграть «Сочи»

Олимпийская сборная России U20 обыграла хоккейный клуб «Сочи» во втором матче предсезонной подготовки КХЛ. Матч завершился со счётом 3:2 в пользу команды Игоря Ларионова.

ХК «Сочи» – Олимпийская сборная России U20 – 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)

0:1 — Афанасьев (Кирсанов, Фирстов) 17:49, ГБ

1:1 — Гараев (Островский, Коннов) 34:39

1:2 — Гуськов (Фирстов) 47:22

2:2 — Гордеев (Шмелёв, Точицкий)

2:3 — Гуськов (Сафонов) 54:14

Вратари: Лассинантти (Ахметов) – Скотников.

Олимпийскую сборную и ХК «Сочи» в ближайшее время ждёт ещё одна встреча. 4 августа команды встретятся на турнире Sochi Hockey Open.