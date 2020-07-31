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Дубль Матвея Гуськова помог Олимпийской сборной России U20 обыграть «Сочи»

Дубль Матвея Гуськова помог Олимпийской сборной России U20 обыграть «Сочи»
Хоккей / КХЛ 0

Олимпийская сборная России U20 обыграла хоккейный клуб «Сочи» во втором матче предсезонной подготовки КХЛ. Матч завершился со счётом 3:2 в пользу команды Игоря Ларионова.

ХК «Сочи» – Олимпийская сборная России U20 – 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)

0:1 — Афанасьев (Кирсанов, Фирстов) 17:49, ГБ
1:1 — Гараев (Островский, Коннов) 34:39
1:2 — Гуськов (Фирстов) 47:22
2:2 — Гордеев (Шмелёв, Точицкий)
2:3 — Гуськов (Сафонов) 54:14

Вратари: Лассинантти (Ахметов) – Скотников.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
31 июля 2020, пятница. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
Россия U20
0:1 Афанасьев (Кирсанов, Фирстов) – 17:49' (5x4)   1:1 Гараев (Островский, Коннов) – 34:39' (5x5)   1:2 Гуськов (Фирстов) – 47:22' (5x5)   2:2 Гордеев – 53:21' (5x5)   2:3 Гуськов (Сафонов) – 54:14' (5x5)

Олимпийскую сборную и ХК «Сочи» в ближайшее время ждёт ещё одна встреча. 4 августа команды встретятся на турнире Sochi Hockey Open.

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