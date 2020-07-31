Две шайбы Галиева не спасли «Ак Барс» от поражения в игре с «Нефтехимиком»

Казанский «Ак Барс» проиграл нижнекамскому «Нефтехимику» в первом матче предсезонной подготовки КХЛ. Матч состоялся в Казани на «Татнефть-Арене» и завершился со счётом 2:3 (0:1, 0:0, 2:2). Завтра, 1 августа, клубы снова проведут матч между собой. Начало встречи ─ в 13:00 мск.

Дубль в составе хозяев оформил нападающий Станислав Галиев. Заброшенными шайбами у «Нефтехимика» отметились: Булат Шафигуллин, Тимур Хафизов и Александр Логинов.

Минувший сезон КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса. Команда из Нижнекамска заняла восьмое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, в первом раунде плей-офф «Нефтехимик» уступил в серии «Ак Барсу» со счётом 0-4.

Напомним, начало регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги запланировано на 2 сентября.