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Две шайбы Галиева не спасли «Ак Барс» от поражения в игре с «Нефтехимиком»

Две шайбы Галиева не спасли «Ак Барс» от поражения в игре с «Нефтехимиком»
Хоккей / КХЛ 0

Казанский «Ак Барс» проиграл нижнекамскому «Нефтехимику» в первом матче предсезонной подготовки КХЛ. Матч состоялся в Казани на «Татнефть-Арене» и завершился со счётом 2:3 (0:1, 0:0, 2:2). Завтра, 1 августа, клубы снова проведут матч между собой. Начало встречи ─ в 13:00 мск.

Дубль в составе хозяев оформил нападающий Станислав Галиев. Заброшенными шайбами у «Нефтехимика» отметились: Булат Шафигуллин, Тимур Хафизов и Александр Логинов.

Минувший сезон КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса. Команда из Нижнекамска заняла восьмое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, в первом раунде плей-офф «Нефтехимик» уступил в серии «Ак Барсу» со счётом 0-4.

Напомним, начало регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги запланировано на 2 сентября.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
31 июля 2020, пятница. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Шафигуллин – 19:45' (5x4)   1:1 Галиев (Дыняк) – 44:18' (5x4)   1:2 Хафизов – 50:10' (5x5)   1:3 Логинов – 55:50' (4x3)   2:3 Галиев (Да Коста) – 58:50' (6x5)
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