Квартальнов: кондиции «Ак Барса» пока не соответствуют тому, что мы хотим видеть

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал проигрыш в предсезонном матче с «Нефтехимиком» (2:3).

«Нефтехимик» показал хорошую борьбу и рвение. К сожалению, много удалений нахватали. Надо исправлять ситуацию и играть чётче. Первый блин комом, посмотрим, что будет дальше. Наши кондиции пока не соответствуют тому, что мы хотим видеть.

Дебют Хованова и Котелевского? Хованов работает, но ему пока тяжело. Мы работаем с ним серьёзно и будем ждать от него отдачи. Ему будет непросто, но он мастеровитый парень и должен вписаться в нашу систему. Котелевский – интересный мальчишка, с недетским здоровьем, хотя пока подросток. В будущем он должен стать перспективным игроком. В завтрашнем матче тоже увидим его.

Эмоции от первого матча после пандемии? Пора уже играть в хоккей. Конечно, ситуация необычная, но жизнь меняется. Мы подстроимся под новые условия. Ждём перемен к лучшему. Эмоции только положительные, очень много работы, и нас это устраивает. Удобно ли работать в маске? Условия немного другие. Если сказали в масках, значит, в масках. Ребята, кстати, слышат нас. Всё нормально», ─ приводит слова Квартальнова «Спорт Бизнес Online».