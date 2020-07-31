Ласьков: оттягивать начало чемпионата нет смысла. Нельзя уходить в пустоту

Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков поделился мнением о ситуации с проведением чемпионата в новом сезоне в условиях пандемии коронавируса.
«Без зрителей, конечно, тяжело. Если правильно рассадить людей, можно создать видимость, что зал полный. С другой стороны, болельщики уже оборвали телефон, спрашивая, будет ли мемориал Ромазана. Люди хотят хоккей! Но до 9 августа в Челябинской области запрещены спортивные мероприятия. Мы не можем проводить турнир со зрителями. Если губернатор снимет режим чрезвычайного положения, то 10 августа мы разрешим проход 10% зрителей.
Болельщики хотят идти на хоккей, и игроки их ждут. Но 10%, конечно, идёт вразрез с требованиями Роспотребнадзора. Если рассадить зрителей на расстоянии двух метров, то наполнение будет порядка 40%. В положении КХЛ говорится, что зрителей должно быть 10%, а в ложах – неограниченное число. Это противоречие. Такое впечатление, что рекомендации составлялись из принципа «это нельзя» и «это тоже нельзя». Наверное, необходимо доработать этот вопрос в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.
Нужно ли перенести начало чемпионата с сентября? А смысл? Меня больше волнует, что лига обещала на совете директоров утвердить календарь. Но я член совета и никаких документов для обсуждения нам не поступало. Конечно, командам, где есть заболевшие, будет тяжело. Но оттягивать начало чемпионата нет смысла. НХЛ поставила задачу продолжить сезон, и её выполняет. Надеюсь, как обещают некоторые наши академики, скоро появится вакцина с иммунитетом на год. А нам здесь остаётся выполнять рекомендации, чтобы ребята не болели. Нельзя уходить в пустоту», ─ приводит слова Ласькова Allhockey.Ru.
- 31 июля 2020
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