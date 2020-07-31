Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Лукоянов: «Ак Барс» уступал «Нефтехимику» в движении, команда находится под нагрузкой

Лукоянов: «Ак Барс» уступал «Нефтехимику» в движении, команда находится под нагрузкой
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий казанского «Ак Барса» Артём Лукоянов прокомментировал проигрыш в предсезонном матче с «Нефтехимиком» (2:3).

«Летний хоккей, первая игра. До этого на лёд выходили на двусторонках. После двух недель тренировок тяжеловато входить в игровой ритм. У нас сегодня действовала примерно половина основного состава, многим молодым хоккеистам дают шанс. Оба соперника сейчас находятся под нагрузкой, мы уступали «Нефтехимику» в движении. Большое количество удалений с нашей стороны говорит о том, что мы где-то не успевали. Для этого и существуют контрольные встречи, чтобы избежать ошибок и подвести себя к сезону в оптимальной форме», ─ приводит слова Лукоянова пресс-служба КХЛ.

Напомним, начало регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги запланировано на 2 сентября.

Квартальнов: кондиции «Ак Барса» пока не соответствуют тому, что мы хотим видеть
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020