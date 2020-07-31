Лукоянов: «Ак Барс» уступал «Нефтехимику» в движении, команда находится под нагрузкой

Нападающий казанского «Ак Барса» Артём Лукоянов прокомментировал проигрыш в предсезонном матче с «Нефтехимиком» (2:3).
«Летний хоккей, первая игра. До этого на лёд выходили на двусторонках. После двух недель тренировок тяжеловато входить в игровой ритм. У нас сегодня действовала примерно половина основного состава, многим молодым хоккеистам дают шанс. Оба соперника сейчас находятся под нагрузкой, мы уступали «Нефтехимику» в движении. Большое количество удалений с нашей стороны говорит о том, что мы где-то не успевали. Для этого и существуют контрольные встречи, чтобы избежать ошибок и подвести себя к сезону в оптимальной форме», ─ приводит слова Лукоянова пресс-служба КХЛ.
Напомним, начало регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги запланировано на 2 сентября.
- 31 июля 2020
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