Ахияров: впечатления от первой игры за «Сибирь» положительные, но смутило поражение
Защитник «Сибири» Тимур Ахияров подвёл итог контрольной игры с хабаровским «Амуром» (0:3).
«Впечатления от первой игры за «Сибирь» положительные, но смутило наше поражение. Но если считать, что это стартовая игра предсезонки, то в целом неплохо. У нас вышла на лёд молодая команда. Мы должны были подгонять остальных. «Наелись» удалений, что-то сегодня судьи не в нашу пользу судили. Видимо, у них тоже предсезонка (смеётся). Если честно, не хотелось бы, чтобы в такой обстановке, как сегодня, прошёл весь сезон. Надеюсь, даже 10% от вместимости стадиона наши болельщики используют по полной программе», ─ приводит слова Ахиярова пресс-служба лиги.
Напомним, начало регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги запланировано на 2 сентября.
«Сибирь» крупно проиграла «Амуру» в первом матче предсезонки КХЛ
- 31 июля 2020
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