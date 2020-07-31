Овечкин не будет обсуждать с «Вашингтоном» продление контракта до завершения плей-офф

Российский нападающий Александр Овечкин и «Вашингтон Кэпиталз» не будут обсуждать вопрос продления контракта до завершения розыгрыша Кубка Стэнли. Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Брайан Маклеллан. Действующий контракт 34-летнего хоккеиста рассчитан до 2021 года.

«Мы ждём до окончания плей-офф, чтобы посмотреть, что произойдёт. Ситуация постоянно менялась в течение года. Едва ли кто-то мог такое предсказать. Мы подождём и посмотрим, что будет в конце года, после чего примем решение.

Считаю, что он провёл очень хороший тренировочный лагерь. Он настроен серьёзно и очень сконцентрирован на завоевании чемпионства. На сборах он хорошо потрудился, был лидером на льду и вне его, так что мне нравится его нынешнее состояние», ─ приводит слова Маклеллана пресс-служба НХЛ.

Овечкин выступает в составе «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года. С 2010 года Александр является капитаном команды. В 2018 году привёл «Вашингтон» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли, став самым ценным игроком турнира и первым российским хоккеистом, завоевавшим престижный трофей в качестве капитана команды НХЛ.