Овечкин не будет обсуждать с «Вашингтоном» продление контракта до завершения плей-офф

Российский нападающий Александр Овечкин и «Вашингтон Кэпиталз» не будут обсуждать вопрос продления контракта до завершения розыгрыша Кубка Стэнли. Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Брайан Маклеллан. Действующий контракт 34-летнего хоккеиста рассчитан до 2021 года.
«Мы ждём до окончания плей-офф, чтобы посмотреть, что произойдёт. Ситуация постоянно менялась в течение года. Едва ли кто-то мог такое предсказать. Мы подождём и посмотрим, что будет в конце года, после чего примем решение.
Считаю, что он провёл очень хороший тренировочный лагерь. Он настроен серьёзно и очень сконцентрирован на завоевании чемпионства. На сборах он хорошо потрудился, был лидером на льду и вне его, так что мне нравится его нынешнее состояние», ─ приводит слова Маклеллана пресс-служба НХЛ.
Овечкин выступает в составе «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года. С 2010 года Александр является капитаном команды. В 2018 году привёл «Вашингтон» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли, став самым ценным игроком турнира и первым российским хоккеистом, завоевавшим престижный трофей в качестве капитана команды НХЛ.
- 31 июля 2020
-
23:03
-
22:36
-
22:32
-
21:55
-
21:50
-
21:31
-
20:52
-
20:34
-
19:58
-
19:50
-
19:00
-
18:44
-
18:15
-
18:01
-
17:45
-
17:35
-
16:35
-
16:12
-
16:00
-
15:45
-
15:13
-
15:00
-
14:18
-
14:10
-
13:43
-
13:35
-
13:00
-
12:31
-
12:05
-
11:38
-
11:16
-
11:00
-
10:35
-
10:16
-
09:56