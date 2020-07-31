Галиев: непривычно играть при пустых трибунах, на льду даже эхо слышно

Нападающий казанского «Ак Барса» Станислав Галиев прокомментировал проигрыш в предсезонном матче с «Нефтехимиком» (2:3). В этой встрече форвард оформил дубль.

«Непривычно играть при пустых трибунах, на льду даже эхо слышно. Это наш первый матч за последние несколько месяцев, очень хотелось выйти на лёд. Сегодня многое не получилось, завтра будем стараться брать реванш. В моём сегодняшнем звене собраны мастеровитые ребята, было приятно с ними действовать. В обоих шайбах сегодня я старался открыться, быть незаметным для соперника. Жаль в концовке не сумел сравнять счёт, попав в перекладину», ─ приводит слова Галиева пресс-служба КХЛ.

Напомним, начало регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги запланировано на 2 сентября.