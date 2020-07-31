«Торпедо» завершило ремонт тренировочной базы для молодых хоккеистов

Тренировочная база «Торпедо» для молодых хоккеистов возобновила работу после капитального ремонта, информирует официальный сайт клуба.

В данный момент на базе в Нижнем Новгороде предсезонную подготовку проводит клуб «Чайка», который выступает в Молодёжной хоккейной лиге. Отдельное крыло предназначено для хоккеистов команды «Торпедо-Горький», а для иногородних воспитанников СДЮШОР «Торпедо» готов свой корпус.

Посмотреть видео можно на канале «Торпедо» в YouTube.

Напомним, начало регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги запланировано на 2 сентября. В новом сезоне КХЛ нижегородский клуб снова будет выступать в Восточной конференции.

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