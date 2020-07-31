Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Торпедо» завершило ремонт тренировочной базы для молодых хоккеистов

«Торпедо» завершило ремонт тренировочной базы для молодых хоккеистов
Хоккей / КХЛ 0

Тренировочная база «Торпедо» для молодых хоккеистов возобновила работу после капитального ремонта, информирует официальный сайт клуба.

В данный момент на базе в Нижнем Новгороде предсезонную подготовку проводит клуб «Чайка», который выступает в Молодёжной хоккейной лиге. Отдельное крыло предназначено для хоккеистов команды «Торпедо-Горький», а для иногородних воспитанников СДЮШОР «Торпедо» готов свой корпус.

Посмотреть видео можно на канале «Торпедо» в YouTube.

Напомним, начало регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги запланировано на 2 сентября. В новом сезоне КХЛ нижегородский клуб снова будет выступать в Восточной конференции.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Гафуров: всем хотелось красивой истории с возращением Галузина в «Торпедо»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020