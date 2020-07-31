Буре: Овечкину вполне по силам побить рекорд Гретцки, но сделать это будет очень непросто

Чемпион мира, легендарный российский форвард Павел Буре поделился мнением о шансах российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ.

«Овечкин в отличной форме. В каждом чемпионате он это доказывает своей игрой, забрасывая более 50 шайб за сезон. Это, поверьте, выдающийся результат. Александр становился лучшим снайпером трёх последних регулярных чемпионатов НХЛ. С 2013 года он 7 раз получал приз «Морис Ришар Трофи», который вручается хоккеисту, забросившему больше всех в лиге. На протяжении двух десятилетий он входит в первую символическую сборную всех звёзд НХЛ.

Побить рекорд Гретцки Овечкину вполне силам, хотя сделать будет очень непросто. Но я желаю удачи Александру установить вечный рекорд НХЛ», – приводит слова Буре «Всёпроспорт.ру».