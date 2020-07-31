Полунин: отставка Гулявцева стала для игроков «Амура» неожиданным и неприятным событием
Нападающий хабаровского «Амура» Александр Полунин подвёл итог контрольной игры с «Сибирью» (3:0).
«Отставка Александра Гулявцева, разумеется, стала для нас неожиданным и неприятным событием. Но ничего; мы профессионалы, работаем дальше. Если говорить об игре с «Сибирью», то пока тяжело из-за предсезонной подготовки. Сейчас все под нагрузками, ноги ватные. Первый период, наверное, был самым несодержательным. Притирались к площадке, скоростям. У меня был шанс забить, но шайба перескочила через клюшку. Я на этот счёт особо не расстраиваюсь, забью в следующий раз», ─ приводит слова пресс-служба лиги.
Напомним, начало регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги запланировано на 2 сентября.
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- 31 июля 2020
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