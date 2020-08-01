Кастерова поздравила Малкина с днём рождения во время командного собрания «Питтсбурга»

Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, поздравила супруга с днём рождения. Вчера, 31 июля, хоккеисту исполнилось 34 года.

Анна вместе с сыном Никитой записала видеообращение, которое было показано хоккеистам «Пингвинз» перед началом командного собрания.

Посмотреть фото можно на «Твиттере».

В прошедшем регулярном чемпионате Малкин принял участие в 55 матчах, записав на свой счёт 74 (25+49) очка при показателе полезности «+7» и 58 минутах штрафного времени. Российский нападающий проводил на площадке 19 минут 31 секунду за матч.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Точные сроки начала розыгрыша Кубка Стэнли остаются неизвестными.