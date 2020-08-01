Вайсфельд: зачем «Авангарду» была нужна должность президента клуба? Она же лишняя!

Хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал уход Максима Сушинского из «Авангарда», а также поделился мнением о сокращении бюджета омского клуба.

«Давайте уберём конкретную фигуру Сушинского за скобки и посмотрим на нынешнее руководство «Авангарда». Зачем там была нужна должность президента клуба? Она же действительно лишняя! Ведь президент — представительская фигура, зачастую владелец клуба. И в «Авангарде» это место уже занято. Его занимает председатель совета директоров Александр Крылов. Да, бывает, что это просто номинальная должность. Но Крылов-то действительно не просто влияет, а, я бы сказал, определяет политику клуба. От него напрямую зависит функционирование «Авангарда».

Значит, ему нужны исполнители — генеральный менеджер, генеральный директор, спортивный директор. Те, кто работает, осуществляет оперативное руководство клубом. А президент-то ещё зачем? Так что, на мой взгляд, Сушинскому не планировали предлагать новый контракт. Но и должность президента в «Авангарде» не нужна.

Что касается значительного, на первый взгляд, сокращения бюджета, это никак не скажется на выступлении «Авангарда». Речь не идёт о том, что зарплатную ведомость резко сокращают или расходы на перелеты. Допустим, в прошлом сезоне «Авангард» говорил о создании фарм-клуба в Электростали. А потом передумал это делать. Вот вам и освободившиеся средства, которые «сократили», ─ приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».