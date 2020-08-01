The Hockey News: для Сорокина статус первого номера в «Айлендерс» — лишь вопрос времени

Обозреватель издания The Hockey News Мэтт Ларкин поделился мнением о российском голкипере «Нью-Йорк Айлендерс» Илье Сорокине.
«Лучшие качества Сорокина — элитный атлетизм, быстрота и рефлексы, которые помогают ему как позиционному вратарю. Обычно ему удаётся быть в нужном месте в нужное время.
Помимо сырых навыков и уже внушительного списка наград Сорокин получит в «Айлендерс» доступ к одной из лучших систем коучинга вратарей в НХЛ. Руководит системой Митч Корн, который работал со многими звёздами — от Доминика Гашека до Пекка Ринне, Брэйдена Холтби и Робина Ленера. Официально должность тренера вратарей занимает недооценённый Пьеро Греко. Если в прошлом сезоне Корну и Греко удалось из Ленера и Грайсса сделать один из лучших вратарских дуэтов в НХЛ, то что они могут с куском глины калибра Сорокина?
«Островитяне» надеются соединить Варламова с Сорокиным. Россиянин поможет облегчить ему переход. Они уже друзья, и Варламов назвал Сорокина лучшим вратарём в КХЛ. Возможно, в следующем сезоне они равномерно разделят игровое время, но для Сорокина статус первого номера в «Айлендерс» — лишь вопрос времени. У него будут все шансы сделать это в качестве новичка», ─ полагает Ларкин.
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