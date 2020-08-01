Вайсфельд: просто хороший игрок-легионер — непозволительная роскошь для клубов КХЛ

Хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал переход нападающего Микса Индрашиса из московского «Динамо» в рижское.
«Индрашис, безусловно, хороший игрок. Но быть хорошим — мало. Легионер в клубе КХЛ должен быть на порядок выше остальных. Не просто быть полезной фигурой в коллективе, а тащить на себе команду. Иначе нет смысла тратить на него столь дефицитную позицию.
Просто хороший игрок-легионер — непозволительная роскошь для большинства наших клубов. Только СКА или ЦСКА могли себе это позволить, потому что у них в составе много топовых российских игроков уровня сборной. Легионеры должны играть в ударной пятёрке, как Ларсен, Робинсон, Доус, Хартикайнен, Соботка… А латвийские игроки почему-то в российских клубах зачастую действуют не так ярко и результативно, как в Риге. Не только у Индрашиса проявить себя не получилось. То же самое было, к примеру, с Редлихсом и Дарзиньшем», ─ приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».
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