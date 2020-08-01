Скотти Боумэн: в серии до трёх побед надо быстрее реагировать на изменения

Легендарный главный тренер «Детройт Ред Уингз» Скотти Боумэн поделился ожиданиями от предстоящего розыгрыша Кубка Стэнли.

«Всегда нужно быть готовым реагировать на изменения, но в серии до трёх побед это надо делать быстрее. В серии до четырёх побед можно проиграть первые два матча и отыграться дома. В нынешней ситуации преимущество своего льда не будет иметь такого значения.

Каждая игра имеет значение. Если проигрываешь в серии до трёх побед, у тебя меньше шансов отыграться. Это точно. Если вы выходите в плей-офф, сколько бы матчей там ни было, у вас должно быть кубковое отношение к этим поединкам с самого начала. Отыграться можно, но нужно быть к этому готовым с первой игры», – приводит слова Боумэна пресс-служба НХЛ.