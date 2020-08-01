Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Скотти Боумэн: в серии до трёх побед надо быстрее реагировать на изменения

Скотти Боумэн: в серии до трёх побед надо быстрее реагировать на изменения
Хоккей / НХЛ 0

Легендарный главный тренер «Детройт Ред Уингз» Скотти Боумэн поделился ожиданиями от предстоящего розыгрыша Кубка Стэнли.

«Всегда нужно быть готовым реагировать на изменения, но в серии до трёх побед это надо делать быстрее. В серии до четырёх побед можно проиграть первые два матча и отыграться дома. В нынешней ситуации преимущество своего льда не будет иметь такого значения.

Каждая игра имеет значение. Если проигрываешь в серии до трёх побед, у тебя меньше шансов отыграться. Это точно. Если вы выходите в плей-офф, сколько бы матчей там ни было, у вас должно быть кубковое отношение к этим поединкам с самого начала. Отыграться можно, но нужно быть к этому готовым с первой игры», – приводит слова Боумэна пресс-служба НХЛ.

Эвандер Кейн: НХЛ не поддерживает чернокожих игроков и валит всё в одну кучу с ЛГБТ
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020