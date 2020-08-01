Альянс хоккейного многообразия может получить $ 10 млн на борьбу с расизмом

Альянс хоккейного многообразия рассчитывает получать $ 10 млн в год на борьбу с расизмом и нетерпимостью в хоккее. Об этом сообщил один из руководителей объединения, нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн.
Форвард отметил, что альянс ведёт переговоры с пятью известными чернокожими канадскими бизнесменами и юристами, а также получает рекомендации бывшего квотербека «Сан-Франциско Форти Найнерс» Колина Каперника.
Напомним, руководителями объединения являются Аким Алиу и Эвандер Кейн. В исполнительный комитет вошли Тревор Дэйли, Мэтт Дамба, Уэйн Симмондс, Крис Стюарт и Джоэл Уорд. Отмечается, что на создание альянса ушло несколько месяцев. Впервые идея была оглашена в декабре 2019 года.
Напомним, регулярный чемпионат НХЛ доигран не будет, за Кубок Стэнли сразятся 24 клуба. В розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
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