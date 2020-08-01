Матвей Гуськов ─ о матче с «Сочи»: эмоции только положительные, здорово вернуться к хоккею

Нападающий олимпийской сборной России U20 Матвей Гуськов подвёл итоги двух контрольных матчей с «Сочи» на сборе перед турниром Sochi Hockey Open.

«Ощущения и эмоции только положительные — здорово вернуться к хоккею после такого большого перерыва, тем более сыграть с командой КХЛ, против опытных игроков. Дубль? Благодаря партнёрам. В первом голе Влад Фирстов отлично набросил на ворота и я подправил, а во втором — хорошо поборолись в углу, потом вылез на пятак. Без партнёров гола не было бы.

От турнира хорошие ожидания. Мы соскучились по хоккею, по официальным матчам. Все голодные до борьбы и побед. Будет отличный турнир. Какой будет игра с «Сочи» на турнире? Думаю, такая же сложная и интересная, и в предыдущих двух все ребята бились. Не сказать, что это были обычные выставочные матчи.

Самое трудное, наверное, что матчи были после долгого перерыва, тяжеловато входить в ритм. Но это как раз то, над чем мы здесь работаем, прибавляем и будем становится лучше от матча к матчу», ─ цитирует Ларионова официальный сайт ФХР.