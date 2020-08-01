«Ак Барс» в предсезонном матче обыграл «Нефтехимик». Галиев набрал 3 очка
Казанский «Ак Барс» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» во втором матче предсезонной подготовки КХЛ. Матч состоялся в Казани на «Татнефть-Арене» и завершился со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).
Главным героем встречи стал нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев, в его активе 3 (2+1) очка. Голы в составе победителей также на счету Джастина Азеведу и Патриса Кормье.
Минувший сезон КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса. Команда из Нижнекамска заняла восьмое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, в первом раунде плей-офф «Нефтехимик» уступил в серии «Ак Барсу» со счётом 0-4.
Напомним, начало регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги запланировано на 2 сентября.
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
01 августа 2020, суббота. 13:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Галиев (Азеведу, Да Коста) – 18:55' (5x5) 2:0 Азеведу (Галиев, Журавлёв) – 24:11' (5x5) 2:1 Шафигуллин – 42:02' (5x5) 3:1 Галиев (Лямкин, Яруллин) – 46:03' (5x4) 4:1 Кормье – 55:30' (4x5)
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