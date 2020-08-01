«Ак Барс» в предсезонном матче обыграл «Нефтехимик». Галиев набрал 3 очка

Казанский «Ак Барс» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» во втором матче предсезонной подготовки КХЛ. Матч состоялся в Казани на «Татнефть-Арене» и завершился со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).

Главным героем встречи стал нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев, в его активе 3 (2+1) очка. Голы в составе победителей также на счету Джастина Азеведу и Патриса Кормье.

Минувший сезон КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса. Команда из Нижнекамска заняла восьмое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, в первом раунде плей-офф «Нефтехимик» уступил в серии «Ак Барсу» со счётом 0-4.

Напомним, начало регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги запланировано на 2 сентября.