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«Сибирь» по буллитам выиграла у «Амура» в контрольном матче

«Сибирь» по буллитам выиграла у «Амура» в контрольном матче
Хоккей / КХЛ 0

«Сибирь» обыграла хабаровский «Амур» во втором матче предсезонной подготовки КХЛ. Матч состоялся в Новосибирске и завершился со счётом 5:4 Б (1:2, 2:0, 1:2, 0:0, 1:0).

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков исполнил Никита Шашков, отметившийся голом и в основное время. Дубль в составе «Сибири» оформил защитник Андрей Ермаков. Самым результативным игроком у «Амура» стал форвард Кирилл Рассказов, набравший 2 (1+1) очка.

Ранее «Сибирь» решила отказаться от сбора в финском городе Валкеакоски, где команда планировала быть со 2 по 15 августа, и провести четыре-пять контрольных матчей. Вместо зарубежного сбора «Сибирь» будет тренироваться в Новосибирске и примет участие в магнитогорском турнире памяти Ромазана с 10 по 14 августа. Помимо «Сибири» и «Металлурга» в турнире участвуют «Автомобилист», «Куньлунь» и «Амур».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
01 августа 2020, суббота. 13:00 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
5 : 4
Б
Амур
Хабаровск
0:1 Полунин (Рассказов) – 00:13' (5x5)   1:1 Ермаков (Миловзоров) – 14:28' (5x4)   1:2 Бутузов – 18:00' (бул)   2:2 Шашков – 34:48' (4x4)   3:2 Ермаков (Санников) – 35:17' (5x5)   3:3 Пьянов – 40:13' (5x5)   4:3 Пуустинен (Шаров) – 42:48' (5x5)   4:4 Рассказов – 51:07' (5x4)   5:4 Шашков – 65:00' (ПБ)
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