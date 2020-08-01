«Сибирь» по буллитам выиграла у «Амура» в контрольном матче

«Сибирь» обыграла хабаровский «Амур» во втором матче предсезонной подготовки КХЛ. Матч состоялся в Новосибирске и завершился со счётом 5:4 Б (1:2, 2:0, 1:2, 0:0, 1:0).

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков исполнил Никита Шашков, отметившийся голом и в основное время. Дубль в составе «Сибири» оформил защитник Андрей Ермаков. Самым результативным игроком у «Амура» стал форвард Кирилл Рассказов, набравший 2 (1+1) очка.

Ранее «Сибирь» решила отказаться от сбора в финском городе Валкеакоски, где команда планировала быть со 2 по 15 августа, и провести четыре-пять контрольных матчей. Вместо зарубежного сбора «Сибирь» будет тренироваться в Новосибирске и примет участие в магнитогорском турнире памяти Ромазана с 10 по 14 августа. Помимо «Сибири» и «Металлурга» в турнире участвуют «Автомобилист», «Куньлунь» и «Амур».