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Лучший защитник-бомбардир прошлого сезона Лехтонен вернулся в «Йокерит»

Лучший защитник-бомбардир прошлого сезона Лехтонен вернулся в «Йокерит»
Хоккей / НХЛ 0

Защитник Микко Лехтонен вернулся из клуба Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» в финский «Йокерит», сообщает официальный сайт клуба из Хельсинки. Хоккеист возвращается в стан «джокеров» на правах аренды. Лехтонен перешёл в «Торонто» 4 мая 2020 года, досрочно расторгнув имеющийся контракт с «Йокеритом».

В минувшем сезоне 26-летний Лехтонен дебютировал в Континентальной хоккейной лиге и стал лучшим защитником-бомбардиром по итогам регулярного чемпионата. В 60 матчах Микко забросил 17 шайб и сделал 32 результативные передачи при показателе полезности "+26". В шести матчах плей-офф в активе защитника 4 (1+3) очка при полезности "+1".

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