Заварухин: пока у «Сибири» приобретений не будет. Всё возможно

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвёл итоги контрольного матча с «Амуром» (5:4 Б).



«Для многих ребят это первый матч. Довольно тяжело входили, но понимали, что находятся под нагрузкой. Мы не готовились специально к матчу. У нас постоянно шли тренировки, держали ребят по нагрузкой. Наверное, заметили, что многое не получалось, несмотря на то что было много моментов у нас. В первом периоде по нашим воротам бросили три раза, мы проигрывали — 1:2. Бывает, не хватило реализации. Считаю, могли одержать победу в основное время. Есть вопросы по тактическим действиям, но мы не уделяли им внимания. Больше работали над функциональным состоянием ребят. Будем продолжать уделять внимание этому компоненту и заниматься тактическими действиями.



На тренировках мы ни разу не наигрывали большинство. Всё было спонтанно. Выпускал в большинстве двух праворуких защитников — Меньшикова и Ермакова. Были мысли поставить других хоккеистов, чтобы просто посмотреть их хоккейный IQ, соображения в той или иной ситуации. Будем пробовать разные сочетания, потому что другие команды подстраиваются под наши спецбригады.



Финны потяжелее остальных ребят? Сегодня были тяжёлыми два звена, которые ещё не играли. Ни одной тренировкой не заменишь матч. Они старались и выжимали из себя всё. Надеюсь, скоро увидем их прошлогодний уровень. Отсутствие Олега Ли связано со здоровьем.



Приобретений пока не будет. Всё возможно. Каждый тренер хочет улучшить состав. Возможно, вылезет игрок на рынке по нашим финансовым возможностям. На сегодня есть состав, с которым продолжаем работу», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.

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