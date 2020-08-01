Iltalehti: русские — не дураки, сезон в КХЛ не начнётся 2 сентября

Финское издание Iltalehti, известное тенденциозной позицией по отношению к России, считает, что у КХЛ нет шансов начать регулярный чемпионат сезона-2020/2021 в начале сентября, как было запланировано.



«Глава КХЛ Алексей Морозов рисует ложную картину. Сезон не начнётся 2 сентября. КХЛ выигрывает время, поддерживая воображаемую гордость. Факты на столе: ситуация с коронавирусом в России плохая, и она не станет лучше в течение достаточно длительного времени. По официальным данным, в России зарегистрирован 831 981 случай заражения и почти 14 000 смертельных исходов. Вирус поразил и КХЛ, так как клубы вышли из отпуска и начали сборы. По данным лиги, 39 хоккеистов заболело, некоторые из них госпитализировано. Несмотря на это, президент лиги Алексей Морозов продолжает говорить, что сезон начнётся 2 сентября. По его словам, отсрочка даже не рассматривается, потому что для этого нет оснований.



Русские — не дураки. В России и в КХЛ хорошо знают, какова ситуация на самом деле, и клубы не верят, что сезон действительно начнётся 2 сентября. Они знают также, что причина заключается в ситуации с коронавирусом в России, а не в других странах. Клубы продолжают танцевать под дудку КХЛ, но это противоречит здравому смыслу.



В НХЛ сезон продолжается, потому что всё решают деньги. В КХЛ всё завязано на гордости и политике. Календарь сезона КХЛ должен был появиться 19 июля. Потом публикацию календаря отложили до конца июля, а затем и на август. Причина ясна — нельзя сформировать расписание, если не будешь знать, где, к примеру, «Йокерит» будет играть домашние матчи. Как и прошлой весной, КХЛ пытается тянуть время, чтобы снова не пришлось признать безысходность ситуации», — отметил обозреватель Саша Хуттунен.