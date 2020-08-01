«За 142 дня мир изменился». Беттмэн обратился к болельщикам перед возобновлением сезона

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн обратился к болельщикам перед возобновлением сезона в НХЛ.



«Приветствую всех в день возобновления сезона! Если вы любите хоккей так же сильно, как я, — а я думаю, что так оно и есть, — вы с нетерпением ждали его, а затем полдень сегодняшнего дня. Наш вид спорта — величайшая игра в мире, в которой лучшие хоккеисты мира борются за самый желанный спортивный трофей в мире, — возвращается на ледовые арены. Мы начинаем с матча между „Харрикейнз“ и „Рейнджерс“, а затем нас всех ждут беспрецедентные и захватывающие события.



Прошло 142 дня с тех пор, как мне пришлось сделать то самое заявление. Я не мог даже представить себе, что мне придется выступить с ним, и надеюсь, что комиссару НХЛ больше никогда не нужно будет снова идти на такой шаг. За эти 142 дня после объявления паузы в сезоне мир изменился. И нам надо меняться с ним. Вместе с хоккеистами мы работали не только над планом возобновления сезона в условиях пандемии, но также над продлением коллективного трудового соглашения. Эта работа потребовала от нас новых подходов. Не менее важно и то, что убийство Джорджа Флойда и последовавшие за ним протесты с требованиями справедливости и равенства, прокатившиеся по нашим странам, помогли нам понять и принять тот факт, что пока наших усилий в этой области недостаточно. Поэтому мы должны сделать и обязательно сделаем ситуацию в хоккее такой, чтобы любой человек здесь чувствовал себя как дома.



Во время паузы в сезоне меня часто спрашивали, почему мы не отменили сезон-2019/2020, почему не перешли к следующему. Одна из причин заключается в том, что хоккеисты хотели завершить начатое и ради этого были готовы пойти на очень серьёзные жертвы. Другая и, возможно, самая главная причина заключается в том, что вы, наши болельщики, сказали нам, что сезон должен быть завершен, и вы хотите увидеть, как вручат Кубок Стэнли.



Сегодня, испытывая радость от того, что наконец-то начинаются игры, мы чувствуем пустоту в душе, потому что вас нет на трибунах. Но в нынешних условиях пандемии COVID-19 мы пока бессильны сделать что-либо в этом плане. Поэтому мы приложим все усилия для того, чтобы вы, сидя дома у телевизоров, увидели лучший розыгрыш Кубка Стэнли. Я благодарю вас за ваше терпение и вашу страсть. Здоровья вам, берегите себя и наслаждайтесь хоккеем!», — цитирует трененар официальный сайт лиги.