Расписание игрового дня НХЛ на 1 августа

Сегодня, 1 августа, официально возобновляется сезон-2019/2020 в Национальной хоккейной лиге. Сезон возобновится сразу с этапа плей-офф, будет сыграно пять матчей.



19:00 мск. «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс».

22:00. «Эдмонтон Ойлерз» — «Чикаго Блэкхоукс».

23:00. «Нью-Йорк Айлендерс» — «Флорида Пантерз».

03:00. «Питтсбург Пингвинз» — «Монреаль Канадиенс».

05:30. «Калгари Флэймз» — «Виннипег Джетс»

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.