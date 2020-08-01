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Расписание игрового дня НХЛ на 1 августа

Расписание игрового дня НХЛ на 1 августа
Хоккей / НХЛ 0

Сегодня, 1 августа, официально возобновляется сезон-2019/2020 в Национальной хоккейной лиге. Сезон возобновится сразу с этапа плей-офф, будет сыграно пять матчей.

19:00 мск. «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс».

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Восток. 1-й матч
01 августа 2020, суббота. 19:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк

22:00. «Эдмонтон Ойлерз» — «Чикаго Блэкхоукс».

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Запад. 1-й матч
01 августа 2020, суббота. 22:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Не начался
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго

23:00. «Нью-Йорк Айлендерс» — «Флорида Пантерз».

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Восток. 1-й матч
01 августа 2020, суббота. 23:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз

03:00. «Питтсбург Пингвинз» — «Монреаль Канадиенс».

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Восток. 1-й матч
02 августа 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Не начался
Монреаль Канадиенс
Монреаль

05:30. «Калгари Флэймз» — «Виннипег Джетс»

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Запад. 1-й матч
02 августа 2020, воскресенье. 05:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Не начался
Виннипег Джетс
Виннипег

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.

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