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Галиев: у нас с «Нефтехимиком» дерби. Они играют жёстко — мы отвечаем

Галиев: у нас с «Нефтехимиком» дерби. Они играют жёстко — мы отвечаем
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий казанского «Ак Барса» Станислав Галиев поделился впечатлениями от выигранного контрольного матча с «Нефтехимиком» (4:1).

«Главное, выиграли, первая победа в сезоне, и это приятно. Довольно-таки хорошо сыграли. Но всё равно есть моменты, где надо улучшить свою игру. Будем работать над этим, у нас всё впереди.

Эмоциональная игра? Дерби. Они играют жёстко – мы отвечаем им. Плюс эмоции, поэтому драки и случаются. Ребята тоже молодцы, вступаются друг за друга. Плечом к плечу, как и должно быть в настоящей команде.

Молодые игроки хорошо себя проявляют. Возможно, у них вчера была нервозность, но сегодня получше было. Мы им помогаем, подсказываем. Думаю, им комфортно с нами и в раздевалке, и на льду», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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