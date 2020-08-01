Юдин: приятно удивлён качеством игры «Амура». Ребята бились после простоя

Тренер хабаровского «Амура» Александр Юдин подвёл итоги контрольного матча с «Сибирью» (4:5 Б).



«Если честно, приятно удивило качество игры и сегодня, и вчера. Для такого длительного простоя ребята — молодцы: все бились, пытались показывать конструктивный хоккей. Тем более с такой сильной командой, как «Сибирь». Хорошо проявило себя первое звено. Очень полезные контрольные матчи, хорошо, что удалось их провести и ничего не отменилось. Где видим Якупова? У Наиля пока определенные проблемы со здоровьем, а так, планируем его в сочетании с братьями Зогорна. Ждем, когда они получат визы и присоединятся к команде.



Отставка Гулявцева стала неожиданностью. Мы плодотворно работали прошлый сезон, были определённые планы на следующий. Сейчас главный тренер – Павел Торгаев, я ему во всем стараюсь помогать», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.