Шестёркин пропустит матч с «Каролиной». Основным вратарём будет Лундквист

Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин пропустит встречу с «Каролиной Харрикейнз», информирует в «Твиттере» североамериканский журналист Ларри Брукс. Шестёркин не готов играть. Скорее всего, он получил травму. Основным вратарём будет Хенрик Лундквист, на скамейке будет Александр Георгиев.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.
- 1 августа 2020
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