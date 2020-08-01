«Каролина» — «Нью-Йорк Рейнджерс»: Славин забил первый гол розыгрыша Кубка Стэнли

Защитник клуба «Каролина Харрикейнз» Джейккоб Славин открыл счёт в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс». Таким образом, Славин стал автором первого гола в новом розыгрыше Кубка Стэнли.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.