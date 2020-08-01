Красоткин: если говорить о качестве хоккея, то за перерыв многое забылось

Голкипер новосибирской «Сибири» Антон Красоткин подвёл итоги выигранного контрольного матча с хабаровским «Амуром» (5:4 Б).
«Мы не катались четыре месяца, есть над чем работать. Завтра у нас выходной, а потом снова много работы. Не имеет значения, полевой игрок или вратарь, всем возвращаться к тренировочному процессу непросто. Если говорить о качестве хоккея, многое забылось за перерыв. Но есть время вспомнить. У «Амура» вся команда хорошая — быстрая, бегущая. Не стал бы кого-то выделять. Разве что Сашу Полунина. Мы с детства с ним в одной команде. Он молодец, удачи ему в «Амуре». Конкуренция с Красиковым? Наша задача – работать на тренировках, а выбор за тренерским штабом. Я только за конкуренцию, она способствует продвижению вперёд», — цитирует вратаря официальный сайт КХЛ.
- 1 августа 2020
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