Игорь Шестёркин следит за матчем «Нью-Йорк Рейнджерс» с трибуны

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин следит с трибун за матчем с «Каролиной Харрикейнз». Напомним, российский вратарь пропускает встречу по неизвестной причине. Известный журналист Дэн Розен сообщил в «Твиттере», что Шестёркин должен вернуться в строй со дня на день.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.