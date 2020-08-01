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«Каролина» обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс», у Панарина и Свечникова — голевые пасы

«Каролина» обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс», у Панарина и Свечникова — голевые пасы
Хоккей / НХЛ 0

Клубы Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» провели первый матч серии плей-офф. Победу одержали «ураганы» — 3:2. Таким образом, «Каролина» повела со счётом 1-0 в серии до трёх побед.

Уже на второй минуте встречи счёт открыл защитник «Каролины» Джейкоб Славин. На 27-й минуте подопечные Роба Бриндамора упрочили преимущество, гол забил Себастьян Ахо после отличной передачи российского форварда Андрея Свечникова. Вскоре «рейнджеры» сократили отставание, шайбу забросил нападающий Мика Зибанеджад. В середине третьего периода форвард Мартин Нечас восстановил разницу в два гола. Незадолго до конца основного времени Марк Стаал вновь сократил отставание «Рейнджерс» до минимума, одним из ассистентов выступил Артемий Панарин.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Восток. 1-й матч
01 августа 2020, суббота. 19:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Славин (Ахо, Нечас) – 01:01' (5x5)   2:0 Уильямс (Свечников, Ватанен) – 26:29' (5x4)   2:1 Зибанеджад (Линдгрен, Крайдер) – 34:26' (5x5)   3:1 Нечас (Нидеррайтер, Славин) – 50:51' (5x5)   3:2 Стаал (Зибанеджад, Панарин) – 58:06' (4x5)
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