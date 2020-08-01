«Каролина» обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс», у Панарина и Свечникова — голевые пасы

Клубы Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» провели первый матч серии плей-офф. Победу одержали «ураганы» — 3:2. Таким образом, «Каролина» повела со счётом 1-0 в серии до трёх побед.



Уже на второй минуте встречи счёт открыл защитник «Каролины» Джейкоб Славин. На 27-й минуте подопечные Роба Бриндамора упрочили преимущество, гол забил Себастьян Ахо после отличной передачи российского форварда Андрея Свечникова. Вскоре «рейнджеры» сократили отставание, шайбу забросил нападающий Мика Зибанеджад. В середине третьего периода форвард Мартин Нечас восстановил разницу в два гола. Незадолго до конца основного времени Марк Стаал вновь сократил отставание «Рейнджерс» до минимума, одним из ассистентов выступил Артемий Панарин.