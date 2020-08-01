Яруллин — об игре без болельщиков: человек ко всему привыкает, но атмосфера не та

Защитник казанского «Ак Барса» Альберт Яруллин поделился впечатлениями от выигранного контрольного матча с «Нефтехимиком» (4:1).



«Была летняя игра, не всё получается, где-то шайба прыгает. Вспоминаем, что было в том сезоне. Что изменилось по сравнению с прошлой игрой? Больше уверенности было у тех же молодых ребят, для них это был уже второй матч, поэтому и счёт изменился. И в агрессии добавили, на ворота шли. Моменты были и в прошлой игре, но не так много получилось забить. И вчера, и сегодня у них вратарь хорошо сыграл. Не думаю, что какие-то изменения произошли, но всё равно что-то поменялось, потому что это была уже вторая игра, а не первая.



Игра без болельщиков? Человек ко всему привыкает. Конечно, без болельщиков не та атмосфера, всё совсем по-другому. Какой-то официальности не чувствуется, когда нет болельщиков. Но то, что происходит в мире – это необходимые меры. Если уж придётся играть без болельщиков, то будем играть без них, но постараемся радовать их по телевизору. Когда болельщики на трибунах – это уже совсем другая песня», — цитирует игрока официальный сайт «Ак Барса».

