«Эдмонтон» — «Чикаго»: Строум забил после грубой ошибки Смита за воротами

Голкипер «Эдмонтон Ойлерз» Майк Смит допустил грубую ошибку в первом периоде встречи с «Чикаго Блэкхоукс». Вратарь неосторожно вышел за ворота и неудачно распорядился шайбой, после чего нападающий «индейцев» Дилан Строум легко забил.

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Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.