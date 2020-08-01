Экс-игрок «Салавата» Кубалик сделал три голевых паса за период в матче с «Эдмонтоном»

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Доминик Кубалик сделал три результативных передачи в первом периоде матча с «Эдмонтон Ойлерз». 24-летний хоккеист сделал голевые пасы на 8-й, 10-й и 13-й минутах. Напомним, ранее Кубалик выступал за «Салават Юлаев», но так и не провёл за уфимский клуб ни одного официального матча.

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Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.