Светлов: есть смысл подготовить два варианта календаря КХЛ: консервативный и форс-мажорный

Известный тренер Сергей Светлов прокомментировал отмену чешского этапа Евротура.



«Главная новость последних дней? Отмена чешского этапа Евротура. Он был запланирован на конец августа, но всё равно определённое влияние на старт регулярного чемпионата КХЛ, который прогнозировался на первые дни сентября, оказывал. Есть подозрение, что теперь может не состояться и следующий Евротур-этап, а значит, есть угроза календарю КХЛ.



На мой взгляд, КХЛ в этой непредсказуемой ситуации правильно делает, что не спешит с календарём. Тренировочный процесс, систему командной подготовки к сезону всегда можно оперативно поменять — а вот расписание, если его выпустят, уже не изменишь.



Возможно, имеет смысл подготовить два варианта календаря: консервативный — с учётом старта второго сентября и всеми этапами Евротура, и форс-мажорный, когда старт сдвигается на несколько недель, а этапы отменяются. Но это так — наблюдения со стороны. В КХЛ работают профессионалы, и офис Лиги, уверен, лучше всех разберётся во всех календарных проблемах», — цитирует Светлова Russia-Hockey.

Намеченный на август чешский этап Евротура отменён