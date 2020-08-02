Дубли Тэйвза и Кубалика принесли «Чикаго» победу в матче плей-офф НХЛ с «Эдмонтоном»
В Эдмонтоне состоялся первый матч 1/8 финала плей-офф НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» встречался с «Чикаго Блэкхоукс», матч закончился со счётом 6:4 в пользу «ястребов».
НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Запад. 1-й матч
01 августа 2020, суббота. 22:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 6
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Макдэвид (Драйзайтль, Клефбом) – 02:34' (5x4) 1:1 Строум – 05:51' (5x5) 1:2 Тэйвз (Кубалик, Кейн) – 07:56' (5x4) 1:3 Саад (Мяяття, Кубалик) – 09:17' (5x5) 1:4 Тэйвз (Кубалик, Саад) – 12:57' (5x5) 2:4 Драйзайтль (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 24:13' (5x4) 2:5 Кубалик (Кит, Дак) – 26:32' (5x4) 2:6 Кубалик (Кит, Тэйвз) – 37:35' (5x4) 3:6 Нил (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 56:07' (5x4) 4:6 Ньюджент-Хопкинс (Клефбом, Макдэвид) – 56:43' (6x5)
Уже на 3-й минуте «Эдмонтон» вышел вперёд после точного броска Конора Макдэвида. Но далее «нефтяники» провалили двадцатиминутку, пропустив четыре шайбы. В составе «Чикаго» дубль в первом периоде оформил Джонатан Тэйвз, а ещё по шайбе забросили Брэндон Саад и Дилан Строум.
После перерыва Леон Драйзайтль сократил отставание в счёте, но «Чикаго» ответил на это двумя точными бросками Доминика Кубалика. В концовке встречи Джеймс Нил и Райан Ньюджент-Хопкинс вновь возродили интригу, но спасти матч «Эдмонтону» так и не удалось.
«Чикаго» повёл в серии до трёх побед.
- 2 августа 2020
-
00:54
- 1 августа 2020
-
23:51
-
23:14
-
22:59
-
22:38
-
22:30
-
21:59
-
21:40
-
21:07
-
20:44
-
20:36
-
20:05
-
19:54
-
19:28
-
19:11
-
18:43
-
18:41
-
18:12
-
18:02
-
17:45
-
17:30
-
17:05
-
17:00
-
16:43
-
16:39
-
16:29
-
16:24
-
16:09
-
15:51
-
15:37
-
15:07
-
14:56
-
14:47
-
13:59
-
13:51
Партнерский контент