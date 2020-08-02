Дубли Тэйвза и Кубалика принесли «Чикаго» победу в матче плей-офф НХЛ с «Эдмонтоном»

В Эдмонтоне состоялся первый матч 1/8 финала плей-офф НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» встречался с «Чикаго Блэкхоукс», матч закончился со счётом 6:4 в пользу «ястребов».

Уже на 3-й минуте «Эдмонтон» вышел вперёд после точного броска Конора Макдэвида. Но далее «нефтяники» провалили двадцатиминутку, пропустив четыре шайбы. В составе «Чикаго» дубль в первом периоде оформил Джонатан Тэйвз, а ещё по шайбе забросили Брэндон Саад и Дилан Строум.

После перерыва Леон Драйзайтль сократил отставание в счёте, но «Чикаго» ответил на это двумя точными бросками Доминика Кубалика. В концовке встречи Джеймс Нил и Райан Ньюджент-Хопкинс вновь возродили интригу, но спасти матч «Эдмонтону» так и не удалось.

«Чикаго» повёл в серии до трёх побед.