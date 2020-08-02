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Дубли Тэйвза и Кубалика принесли «Чикаго» победу в матче плей-офф НХЛ с «Эдмонтоном»

Дубли Тэйвза и Кубалика принесли «Чикаго» победу в матче плей-офф НХЛ с «Эдмонтоном»
Хоккей / НХЛ 0

В Эдмонтоне состоялся первый матч 1/8 финала плей-офф НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» встречался с «Чикаго Блэкхоукс», матч закончился со счётом 6:4 в пользу «ястребов».

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Запад. 1-й матч
01 августа 2020, суббота. 22:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 6
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Макдэвид (Драйзайтль, Клефбом) – 02:34' (5x4)   1:1 Строум – 05:51' (5x5)   1:2 Тэйвз (Кубалик, Кейн) – 07:56' (5x4)   1:3 Саад (Мяяття, Кубалик) – 09:17' (5x5)   1:4 Тэйвз (Кубалик, Саад) – 12:57' (5x5)   2:4 Драйзайтль (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 24:13' (5x4)   2:5 Кубалик (Кит, Дак) – 26:32' (5x4)   2:6 Кубалик (Кит, Тэйвз) – 37:35' (5x4)   3:6 Нил (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 56:07' (5x4)   4:6 Ньюджент-Хопкинс (Клефбом, Макдэвид) – 56:43' (6x5)

Уже на 3-й минуте «Эдмонтон» вышел вперёд после точного броска Конора Макдэвида. Но далее «нефтяники» провалили двадцатиминутку, пропустив четыре шайбы. В составе «Чикаго» дубль в первом периоде оформил Джонатан Тэйвз, а ещё по шайбе забросили Брэндон Саад и Дилан Строум.

После перерыва Леон Драйзайтль сократил отставание в счёте, но «Чикаго» ответил на это двумя точными бросками Доминика Кубалика. В концовке встречи Джеймс Нил и Райан Ньюджент-Хопкинс вновь возродили интригу, но спасти матч «Эдмонтону» так и не удалось.

«Чикаго» повёл в серии до трёх побед.

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