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«Айлендерс» обыграли «Флориду» в матче плей-офф НХЛ, у Варламова 27 сейвов

«Айлендерс» обыграли «Флориду» в матче плей-офф НХЛ, у Варламова 27 сейвов
Хоккей / НХЛ 0

Завершился первый матч 1/8 финала плей-офф НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в «Торонто» на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой «Айлендерс» со счётом 2:1.

В составе победителей отличились Жан-Габриэль Пажо и Энтони Бовиллье. Единственную шайбу за «Флориду» забросил Джонатан Юбердо.

Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов совершил 27 сейвов. Ещё один голкипер из России, который выступает за «Флориду», Сергей Бобровский совершил 26 сейвов. Нападающий Евгений Дадонов провёл на площадке 17 минут и 5 секунд и завершил матч с коэффициентом полезности +1.

Таким образом, «Айлендерс» повели со счётом 1-0 в серии до трёх побед. Следующий матч состоится 4 августа, начало – 19:00 мск.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Восток. 1-й матч
01 августа 2020, суббота. 23:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Пажо (Брассар) – 12:00' (5x5)   2:0 Бовиллье (Тэйвз, Бейли) – 23:39' (5x4)   2:1 Юбердо (Уигар, Барков) – 40:23' (5x5)
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